«Барса» предложила 32+5 млн евро за Левандовского, «Бавария» пока не ответила. Форвард дважды созванивался с Хави

направила «Баварии» официальное предложение по Роберту Левандовскому.

На прошлой неделе мюнхенский клуб получил официальное предложение по почте. «Барса» готова заплатить за 33-летнего форварда 32+5 млн евро. Руководство «Баварии» пока не ответила на это предложение, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

У Левандовского уже было два видеозвонка с тренером «Барселоны» , который рассказал футболисту о проекте и заверил поляка, что нуждается в нем как в чистой девятке.

В этом сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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