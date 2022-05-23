«Барса» предложила 32+5 млн евро за Левандовского, «Бавария» пока не ответила. Форвард дважды созванивался с Хави

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски деньги Футбол

«Барселона» направила «Баварии» официальное предложение по Роберту Левандовскому.

На прошлой неделе мюнхенский клуб получил официальное предложение по почте. «Барса» готова заплатить за 33-летнего форварда 32+5 млн евро. Руководство «Баварии» пока не ответила на это предложение, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

У Левандовского уже было два видеозвонка с тренером «Барселоны» Хави, который рассказал футболисту о проекте и заверил поляка, что нуждается в нем как в чистой девятке.

В этом сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные