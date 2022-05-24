«Тампа» прошла «Флориду» в четырех матчах, выиграв 10-ю серию плей-офф подряд

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«Тампа» вышла в третий раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Команда тренера Джона Купера переиграла «Флориду» (2:0) в четверым матче и всухую завершила серию в свою пользу со счетом 4-0.

Напомним, что первую игру данной серии «молнии» выиграли 4:1, вторую – 2:1, а третью – 5:1.

Таким образом, «Лайтнинг», обладатели двух последних Кубков Стэнли, выиграли свою 10-ю серию подряд. «Тампа» повторила результат «Монреаля», который с 1956 по 1960 год также выиграл 10 серий плей-офф подряд.

Рекорд принадлежит «Айлендерс» – 19 победных серий кряду с 1980 по 1984 год. Второй показатель у того же «Монреаля» – 13 (с 1976 по 1980).

В финале Восточной конференции «Тампа» встретится с победителем пары «Каролина» – «Рейнджерс».

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