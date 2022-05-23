«МЮ» представил тен Хага. Тренер сфотографировался на «Олд Траффорд» с клубной футболкой

представил нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

О назначении 52-летнего специалиста в английский клуб стало известно в апреле, он перешел из .

Сегодня нидерландец провел первую пресс-конференцию в новой роли и принял участие в фотосессии на .

Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

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