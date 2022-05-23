«МЮ» представил тен Хага. Тренер сфотографировался на «Олд Траффорд» с клубной футболкой

«Манчестер Юнайтед» представил нового главного тренера команды Эрика тен Хага.
О назначении 52-летнего специалиста в английский клуб стало известно в апреле, он перешел из «Аякса».
Сегодня нидерландец провел первую пресс-конференцию в новой роли и принял участие в фотосессии на «Олд Траффорд».
Фото: Gettyimages.ru/Ash Donelon/Manchester United
Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство
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