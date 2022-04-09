СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, «Матч ТВ» без Эредивизи, клубы РПЛ обсуждают Кубок лиги, «Баварию» не накажут за 12 игроков, конфликт в «Химках» и другие новости

1. СКА победил ЦСКА (3:2) в Москве в четвертом матче финала Запада. Счет в серии равный – 2-2.

2. «Матч ТВ» не будет показывать чемпионат Нидерландов из-за санкций Великобритании.

3. Клубы РПЛ обсуждают создание Кубка лиги в следующем сезоне. Новый турнир может появиться, если российские команды не будут допущены к еврокубкам.

4. Протест «Фрайбурга» из-за 12 игроков на поле у «Баварии» был отклонен. Спортивный суд Немецкого футбольного союза решил, что ответственность за инцидент лежит на судье, а не на клубе.

5. Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из региональной федерации за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов.

6. Охрана не дала провести дуэль взглядов бойцам Петру Яну и Алджамейну Стерлингу. А на взвешивании перед боем россиянин оказался легче соперника.

7. Стали известны требования Эрика тен Хага при переходе в «Манчестер Юнайтед»: он хочет хочет полностью участвовать в трансферах, чтобы новые игроки соответствовали его идеям.

8. НХЛ. «Сент-Луис» взял верх над «Миннесотой» (4:3 ОТ), Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне, у победителей отличился Бучневич. «Тампа» уступила «Бостону» (1:2 ОТ), несмотря на 35 сэйвов Василевского. Все результаты дня – здесь.

9. Арбитраж Международной федерации санного спорта признал необоснованным решение отстранить сборную России. Федерация санного спорта России сохранила членство в Международной федерации.

10. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Штутгарт» – 2:0. Юлиан Брандт вышел на 6-й минуте вместо получившего травму Джованни Рейны и сделал дубль.

11. НБА. 36 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» справиться с «Кливлендом», «Даллас» разгромил «Портленд» с разницей +50 и другие результаты.

12. Трансферные новости. Холанду не интересен «МЮ» – он не уверен, что клуб соответствует его амбициям, зато Эрлинг думает о переходе в «Ман Сити» из-за Гвардиолы. Владельцы «ПСЖ» разочаровались в трансфере Неймара, но он вряд ли уйдет летом из-за высокой зарплаты. «Арсенал» хочет арендовать Азара на сезон, хавбек не намерен уходить из «Реала».

13. Появилась информация, что ряда игроков «Химок» возникли разногласия с тренером Сергеем Юраном, они думают о бойкоте матча с ЦСКА. По данным источника, они недовольны, что в основе с армейцами может выйти сын главного инвестора клуба Илья Садыгов, который сыграл 29 минут в сезоне. В клубе сообщения о конфликте опровергли.

14. Болельщики баскетбольной «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг и скандировали «Сербия-Россия» во время матча Евролиги с турецким клубом «Анадолу Эфесом».

15. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Шестеркин и Юбердо – в топ-3.

16. Федерация велоспорта Великобритании запретила участие трансгендеров в женских соревнованиях.

17. «Локомотив» на поезде отправился на игру с «Ростовом». Аэропорт в Ростве-на-Дону по-прежнему не работает.

Цитаты дня.

Кирильчева о реакции на видео про Наташ: «Мне и маме угрожали. Смешивать женщину с дерьмом, травить – это у нас в норме. Куда катится Россия с такими мужиками?»

Александр Семин: «Говорят, хоккей в России развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки?»

Гвардиола о словах Клоппа: «Я не лучший тренер мира. У меня были деньги и невероятно талантливые игроки»

Зарема об уходе лиги Нидерландов с «Матч ТВ»: «Уверены, Тина Гивиевна что-то придумает – покажет боевик, концерт Баскова или чемпионат Боливии»

Клинтон Н’Жи: «Путина очень любят в Африке и европейских странах, где я играл. Людям нравится его манера управлять Россией»