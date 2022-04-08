Гвардиола о словах Клоппа: «Я не лучший тренер мира. У меня были деньги и невероятно талантливые игроки»

ответил на комплимент перед матчем с .

– Это будет очень большой матч, на кону важные три очка. Но если мы и выиграем, останется еще 7 матчей и 21 очко в розыгрыше и множество других вещей, включая Лигу чемпионов и Кубок Англии.

– Клопп назвал вас лучшим тренером в мире.

– Я не лучший. Я бы хотел сказать вам, что это так, но я не лучший.

Я добиваюсь успеха, потому что работаю с моим штабом, с моими командами, и у меня были деньги и невероятно талантливые игроки.

Я стал тренером, чтобы быть на поле, готовить команды, чувствовать эмоции во время игр… Так я и делаю свою работу, и это не связано с тем, что меня называют хорошим или плохим тренером.

– Оцените «Ливерпуль».

– За то время, что я работаю здесь, обе команды – в топ-2 последние пять лет. Это невероятный и великолепный соперник. Я много раз говорил, что думаю о «Ливерпуле», как ими восхищаются.

Юрген как тренер – самый главный соперник в моей карьере. И я думаю, что то, что обе команды предлагают, наш стиль игры – это хорошо для футбола. Мы готовы к этому вызову, – сказал главный тренер «Ман Сити».

примет в рамках 32-го тура в воскресенье, 10 апреля, начало – в 18:30 по московскому времени.