Мэттьюс – главный претендент на «Харт Трофи», Шестеркин и Юбердо – в топ-3 (ESPN)

Игорь Шестеркин вошел в список основных претендентов на «Харт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, чтобы определить кандидатов на получение «Харт Трофи».

Первое место занял нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он получил 56% первых мест в голосовании.

В список основных претендентов также вошли вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (26%) и нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (13%).