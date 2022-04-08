Клубы РПЛ обсуждают создание Кубка лиги («РБ Спорт»)

Клубы Премьер-лиги обсуждают создание нового турнира.

По данным «РБ Спорт», клубы РПЛ намерены рассмотреть вопрос создания нового турнира для команд лиги.

Речь идет о следующем сезоне и сценарии, при котором команды не будут допущены к еврокубкам.

В случае создания Кубка лиги участвовать в нем будут только клубы РПЛ, у турнира будет солидный призовой фонд, а играть будут по формуле Кубка России до его реформы: один раунд – два матча, дома и в гостях.

Возможно, проект обсудят в рамках трехсторонней рабочей группы со специалистами РФС, РПЛ и ФНЛ-1, первое заседание – на следующей неделе.