Тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «МЮ». Новые игроки должны соответствовать его идеям

Стали известны требования Эрика тен Хага при переходе в «Манчестер Юнайтед».
52-летний специалист хочет полностью участвовать в трансферной стратегии клуба: это включает в себя приобретение новых футболистов, уход игроков, а также переподписания контрактов.
Нидерландец считает это ключевым моментом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новые футболисты должны полностью соответствовать идеям тен Хага и в целом клубному проекту.
Ранее стало известно, что тренер покинет «Аякс» по завершении сезона.
Тен Хаг все ближе к «МЮ»: обошел Почеттино, получит до 80 млн на трансферы и (возможно) Стива Макларена в помощники