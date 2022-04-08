НБА. «Бруклин» примет «Кливленд», «Юта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

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В пятницу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Бруклин» примет на своей площадке возможного соперника по турниру плей-ин «Кливленд». «Юта» сыграет дома с лидером чемпионата «Финиксом».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Милуоки
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Вашингтон – Нью-Йорк
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Кливленд
Дата проведения
9 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Торонто – Хьюстон
Дата проведения
9 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Шарлотт
Дата проведения
9 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Майами – Атланта
Дата проведения
9 апреля, 03.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Даллас – Портленд
Дата проведения
9 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Финикс
Дата проведения
9 апреля, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Оклахома-Сити
Дата проведения
9 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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