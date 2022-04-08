НБА. «Бруклин» примет «Кливленд», «Юта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

В пятницу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

примет на своей площадке возможного соперника по турниру плей-ин . «Юта» сыграет дома с лидером чемпионата .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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