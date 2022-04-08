НБА. «Бруклин» примет «Кливленд», «Юта» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

В пятницу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Бруклин» примет на своей площадке возможного соперника по турниру плей-ин «Кливленд». «Юта» сыграет дома с лидером чемпионата «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 03.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 9 апреля, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 9 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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