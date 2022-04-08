У ряда игроков «Химок» разногласия с Юраном, они думают о бойкоте матча с ЦСКА («Чемпионат»)

У игроков «Химок» есть разногласия с главным тренером .

Из-за этого участие сразу нескольких ведущих футболистов подмосковного клуба в матче с находится под вопросом.

«У ряда футболистов есть недопонимание с главным тренером по вопросу формирования стартового состава. Эти игроки раздумывают над тем, чтобы не выйти на матч против ЦСКА», – сказал источник «Чемпионату».

Юран в третий раз возглавил команду в феврале 2022 года. В пяти матчах одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Клуб, набрав 21 очко, занимает в таблице 14-е место.

Матч в 24-го тура чемпионата России «Химки» – ЦСКА состоится завтра, 9 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.