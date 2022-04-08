Федерация санного спорта России сохранила членство в FIL

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) сохранил членство в организации Федерации санного спорта России (ФССР).

Об этом сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

«Сегодня были очень жесткие дебаты, но, к счастью, здравый смысл все же восторжествовал. И принято решение сохранить членство нашей федерации в FIL», – сказала Гарт.

– Нашу федерацию не исключили из FIL, оставили. Меня исключили из исполкома, я буду судиться. Пойду в арбитражный суд международной федерации.

– Решение арбитражного суда по апелляции нашей федерации остается в силе? Российские саночники допущены до международных соревнований?

– Мы полностью сняли все санкции с нашей федерации, за исключением моего участия в правлении. А так все осталось, как было раньше с участием в соревнованиях. Не знаю, как это будет работать, но юридически мы отбили абсолютно все вопросы, – цитирует главу ФССР «Матч ТВ».

Ранее арбитражный суд FIL признал необоснованным решение отстранить сборную России.