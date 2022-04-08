Клинтон Н’Жи: «Путина очень любят в Африке и европейских странах, где я играл. Людям нравится его манера управлять Россией»

рассказал об отношении к в Африке и европейских странах.

– Твой контракт с истекает летом 2023 года. Готов остаться еще на несколько лет?

– Мне нравится «Динамо», нравится Москва. О продлении контракта думать рано. Я сосредоточен на происходящем сегодня.

– Какие достопримечательности посетил в Москве? Что запомнилось?

– Редко куда-то хожу – в основном в рестораны, чтобы поужинать. Запомнились Красная площадь и Храм Христа Спасителя.

– Какие вопросы о России тебе задают партнеры по сборной?

– За границей есть стереотипы о России. Часто там совершенно неправильное представление о вашей стране.

Стараюсь делиться самыми позитивными впечатлениями, говорю объективно: Россия – одна из самых красивых стран мира, Москва – один из самых красивых городов.

Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной.

Еще многие думают, что в России всегда очень холодно. Я же объясняю: есть зима, но и лето тоже, и тогда может быть очень жарко, – сказал нападающий «Динамо».

До «Динамо» камерунец играл за французские «Лион» и «Марсель», а также за английский «Тоттенхэм».