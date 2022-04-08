Холанду не интересен «МЮ» – он не уверен, что клуб соответствует его амбициям. Эрлинг думает о переходе в «Ман Сити» из-за Гвардиолы

не планирует переходить в .

Как пишет ESPN, норвежец опасается, что манкунианцы не соответствуют его амбициям, поэтому интерес «Ман Юнайтед» был отвергнут.

«Манчестер Юнайтед» тем не менее с финансовой точки зрения готов повторить любое предложение по Холанду.

Но нападающий будет принимать свое решение по будущему только на основе перспектив спортивного проекта, а не на том, где можно заработать больше денег.

В этой связи форварду дортмундской интересен вариант с переходом в к тренеру Пепу Гвардиоле.