Владельцы «ПСЖ» разочаровались в трансфере Неймара, но он вряд ли уйдет летом из-за высокой зарплаты

Владельцы «ПСЖ» разочаровались в трансфере Неймара.

Несмотря на это, 30-летний бразилец останется в парижском клубе на следующий сезон, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Катарцы полагают, что мотивация форварда ослабевает, а сам он далеко не всегда делал все возможное, чтобы играть на высшем уровне.

Ранее в этом сезоне окружению Неймара, когда он получил очередную травму, изложили эти соображения, и после возвращения в строй футболист прибавил, однако его усилия все равно оценили как недостаточные.

Когда Неймар только перешел в , выгодные спонсорские сделки с катарскими компаниями Qatar Airways и Qatar National Bank указывали на то, что владельцы клуба видели в нем лицо проекта перед года и были готовы сохранить его любой ценой.

Теперь владельцы клуба сомневаются, что затраты на Неймра – трансферный рекорд в 222 миллиона евро (500 млн с учетом зарплаты) – окупились. И произошло это, как они считают, не в последнюю очередь из-за недостатка усилий и слабой мотивации игрока.

Тем не менее бразилец, скорее всего, останется в клубе летом, учитывая его высокую стоимость и то, что почти никто не сможет позволить себе его зарплату, за исключением «Ньюкасла». Контракт Неймара рассчитан до лета 2026 года.

Неймар был выкуплен у «Барселоны» в 2017 году. Он забил 94 гола и отдал 57 результативных передач в 138 матчах за парижан. Его подробная статистика – здесь.

«Он рушит «ПСЖ», почти не приезжает на тренировки». Во Франции больше не верят в Неймара

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!