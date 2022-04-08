«Арсенал» хочет арендовать Азара на сезон, хавбек не намерен уходить из «Реала» (Foot Mercato)

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Эден Азар Футбол

Эден Азар может перейти в лондонский клуб.

В услугах 31-летнего бельгийца заинтересован «Арсенал», утверждает Foot Mercato.

Представители английского клуба встретились с окружением Эдена чтобы обсудить аренду на следующий сезон.

Однако, несмотря на желание «Реала» отпустить игрока в аренду, чтобы через год продать его после набора формы и игровой практики, сам футболист не хочет покидать Мадрид. Он уверен, что еще может проявить себя в клубе.

В 17 матчах Лиги 1 в этом сезоне Азар отдал 1 голевой пас. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные