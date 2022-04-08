Зарема об уходе лиги Нидерландов с «Матч ТВ»: «Уверены, Тина Гивиевна что-то придумает – покажет боевик, концерт Баскова или чемпионат Боливии»

Зарема Салихова прокомментировала уход чемпионата Нидерландов из эфира «Матч ТВ».
Генеральный продюсер канала Александр Тащин объяснил это решение санкциями со стороны Великобритании.
«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тил играет в Голландии (в аренде в «Фейеноорде» – прим. Sports.ru).
Но уверены, что Тина Гивиевна [Канделаки] что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», – сказала спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?