Зарема об уходе лиги Нидерландов с «Матч ТВ»: «Уверены, Тина Гивиевна что-то придумает – покажет боевик, концерт Баскова или чемпионат Боливии»

прокомментировала уход чемпионата Нидерландов из эфира .

Генеральный продюсер канала Александр Тащин объяснил это решение санкциями со стороны Великобритании.

«Очень жаль, что больше не сможем следить на ТВ, как наш футболист Гус Тил играет в Голландии (в аренде в – прим. Sports.ru).

Но уверены, что Тина Гивиевна [Канделаки] что-то придумает взамен: покажет боевик, концерт Баскова или запустит в сетку чемпионат Боливии», – сказала спутница владельца Леонида Федуна.

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?