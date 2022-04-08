Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из региональной федерации за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов

Украинские гроссмейстеры Анна и Мария Музычук будут исключены из Федерации шахмат Львовской области за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов.

Ранее члены федерации составили письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Беларуси из Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с должности президента ФИДЕ.

Сестры Музычук не стали подписывать письмо, после чего региональная федерация решила прекратить с ними сотрудничество.

Ранее ФИДЕ разрешила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.