Александр Семин: «Говорят, хоккей в России развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки?»

поделился мыслями о развитии хоккея в России.

– Есть мнение, что сейчас в России пропадают таланты, потому что хоккей – очень дорогой вид спорта. Им занимаются дети обеспеченных родителей, в том числе и которых заставляют. А те, кто реально хочет и может играть, остаются в стороне. Согласен?

– Согласен. Форма очень дорогая. Плюс ее же менять нужно, дети растут. Часто на турниры команды ездят за счет родителей. Ребенок талантливый, а у семьи нет средств, чтобы отдать его в хоккей. Мы уже много потеряли, я думаю. И это не только мое мнение.

Хотя говорят, что хоккей развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки? Есть Кирилл Капризов, и больше с ходу и не назову. очень талантлив, но он еще слишком молод, рано говорить о нем.

– Смотреть игру сборной России на последней Олимпиаде было сущей мукой. Мне кажется, она в отсутствие энхаэловцев показала истинное развитие нашего хоккея сейчас. У меня постоянно возникал вопрос: если это лучшие игроки России, то каковы все остальные?

– Я бы не сказал, что на выступали слабые хоккеисты. Но любой игрок прежде всего выполняет тренерскую установку. У нас была четкая нацеленность на результат, качество игры ушло на второй план.

Уверен, что, если бы были составы из , сборная показала бы другой хоккей. Не нужно забывать о давлении на ребят. Когда все ждут только первого места, это серьезно напрягает. Здесь уже не до красоты игры, все мысли только о результате, – сказал чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина.