Охрана не дала провести дуэль взглядов Яну и Стерлингу

В Джексонвилле (США) состоялась пресс-конференция участников турнира 273, который пройдет в ночь с 9 на 10 апреля.

Охрана в целях безопасности не дала пройти дуэли взглядов чемпиона легчайшего дивизиона и .

Бойцы подерутся в со-главном поединке UFC 273. Первый бой россиянина и американца в марте 2021-го закончился дисквалификацией Яна за запрещенный удар коленом.

«Заткнись, сука». Стерлинг на русском ответил Яну на пресс-конференции

Кто поможет Яну в реванше против Стерлинга? Двум секундантам отказали в визе США, а Сехудо не хочет быть «водоносом»