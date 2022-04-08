Федерация велоспорта Великобритании запретила участие трансгендеров в женских соревнованиях

велоспорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами.

Ранее British Cycling изменила правила по участию в турнирах трансгендеров, благодаря чему они получили возможность выступать в женских соревнованиях, однако Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил трансгендерную велогонщицу Эмили Бриджес к участию в чемпионате Великобритании.

«Из-за различий в политике, проводимой British Cycling и UCI в отношении процесса лицензирования спортсменов, в настоящее время трансгендеры могут получить право на участие в гонках внутри страны, пока их дела находятся на рассмотрении UCI.

Это позволяет гонщикам набирать рейтинговые очки, которые влияют на решения об отборе для участия в гонках национального чемпионата, что не только беспрецедентно в нашем виде спорта, но и несправедливо по отношению ко всем гонщицам и ставит под сомнение честность гонок.

В результате этого в среду, 6 апреля, совет директоров British Cycling проголосовал за немедленную приостановку действующей политики. Полный пересмотр будет начат в ближайшие недели», – говорится в заявлении British Cycling.

«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады