«Матч ТВ» не будет показывать чемпионат Нидерландов из-за санкций Великобритании

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«Матч ТВ» больше не будет показывать чемпионат Нидерландов.

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов – Эредивизи.

Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее канал заявил, что не будет показывать Кубок Англии в этом сезоне по этой же причине. Чемпионаты Англии и Франции сами отказались давать сигнал «Матч ТВ», также контракты приостановили чемпионаты Португалии и Шотландии.

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