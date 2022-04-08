«Матч ТВ» не будет показывать чемпионат Нидерландов из-за санкций Великобритании

«Матч ТВ» больше не будет показывать чемпионат Нидерландов.

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов – .

Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи «Матч ТВ», – написал генеральный продюсер .

Ранее канал заявил, что не будет показывать Кубок Англии в этом сезоне по этой же причине. Чемпионаты Англии и Франции сами отказались давать сигнал «Матч ТВ», также контракты приостановили чемпионаты Португалии и Шотландии.