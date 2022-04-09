Болельщики «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг и скандировали «Сербия-Россия»

В пятницу, 8 апреля, в рамках 34-го тура белградская обыграла на своей площадке турецкий (93:85).

Во время матча сербские болельщики развернули на трибуне флаг с перечеркнутыми эмблемами НАТО и Евросоюза, а также скандировали «Сербия-Россия».

Таким образом сербы ответили на акцию болельщиков во время недавнего матча «Црвены Звезды» в Каунасе.

Напомним, что 4 апреля игроки «Црвены Звезды» перед матчем не поддержали акцию «Жальгириса» и не сфотографировались с баннером в поддержку Украины. Во время игры литовские болельщики развернули флаги Украины и НАТО, а также скандировали оскорбительные лозунги в адрес сербов.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»

«Зенит» не повторяет ошибку УНИКСа, «Нижний» впервые побеждает в 2022-м, «Парма» – в плей-офф! Итоги недели в Лиге ВТБ