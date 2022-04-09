Болельщики «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг и скандировали «Сербия-Россия»

В пятницу, 8 апреля, в рамках 34-го тура Евролиги белградская «Црвена Звезда» обыграла на своей площадке турецкий «Анадолу Эфес» (93:85).
Во время матча сербские болельщики развернули на трибуне флаг с перечеркнутыми эмблемами НАТО и Евросоюза, а также скандировали «Сербия-Россия».
Таким образом сербы ответили на акцию болельщиков «Жальгириса» во время недавнего матча «Црвены Звезды» в Каунасе.
Напомним, что 4 апреля игроки «Црвены Звезды» перед матчем не поддержали акцию «Жальгириса» и не сфотографировались с баннером в поддержку Украины. Во время игры литовские болельщики развернули флаги Украины и НАТО, а также скандировали оскорбительные лозунги в адрес сербов.
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