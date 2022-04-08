Кирильчева о реакции на видео про Наташ: «Мне и маме угрожали. Смешивать женщину с дерьмом, травить – это у нас в норме. Куда катится Россия с такими мужиками?»

высказалась о реакции общественности на ролик .

Кирильчева покинула пост главного редактора CSKA TV после скандала с видео про Наташ, который она придумала в связи с арендой хавбека из «Лилля».

– Что началось сразу после этого? Ты закрыла соцсети – был ад?

– Да. Но я закрыла даже не из-за этого, не хотела закрывать. Было смешно из-за того, что стали раздувать новости – сначала из того, что я закрыла комментарии.

Хотя их закрыла сто лет назад, еще после «твиттерских дрочил». Они были у меня открыты только для друзей, для тех, на кого я подписана.

Затем в топе «Яндекса» новость: я закрыла соцсети. Думаю: «Ничего себе! В стране обсуждать нечего».

Закрыла, потому что мне посоветовал это сделать Вовка Стогниенко. Главные для меня люди мне написали сразу же: Генич, Уткин, Стогниенко, Черданцев – все-все-все мои коллеги. Друзья не из профессии тоже беспокоились, писали.

Вовка сказал: «Закрывай, идет какая-то агитация в интернете. Закрой аккаунт на несколько дней». А я ему еще написала: «Вов, мы же знаем, как это работает. Сейчас я закрою, и об этом везде напишут». Он говорит: «Послушай меня, закрой».

В общем, закрыла – и понеслась. Да, был ад. Слава богу, я уже не читаю давно. После скандала с дрочилами и куклами Роман Юрьевич (Бабаев – прим.) дал мне очень хороший совет – вообще ничего не читать. Так и делаю.

Была куча сообщений в директ, писали на почту, писали оскорбления и угрозы маме в соцсети, я об этом недавно узнала, она не говорила. Мне угрожали. Самое забавное, что это ровно те же люди, естественно, мужчины, которые обвинили меня в сексизме и оскорблении женщин.

То есть оскорбление всех женщин России, на взгляд мужчины, – это табу. А писать конкретной русской женщине, смешивая ее с дерьмом, травя, унижая и угрожая, – это у нас в норме вещей. Это двойные стандарты, которые я ненавижу. Мне такие мужчины в стране не нужны.

Сейчас пойдут комментарии: «Нам такие женщины не нужны». Отлично. Мамам своим они будут писать? Своей матери такое напиши, своей сестре.

Потом смотрю, у этих же людей на аватарках – он с девушкой стоит... Господи, куда катится Россия, если у нас такие мужики в стране? – сказала Кирильчева.

В ролике о Языджи аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке.

Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Позже Кирильчева принесла извинения за видео.