Терюшков о конфликте игроков «Химок» с Юраном: «Глупость и вброс»

Роман Терюшков опроверг конфликт футболистов с главным тренером .

Ранее сообщалось, что у ряда игроков есть недопонимание с Юраном по вопросу формирования стартового состава, и игроки могут не выйти на матч против ЦСКА.

– Глупость и вброс!

– Все, кто может сыграть завтра, сыграют?

– Спортивный принцип, – цитирует «РБ Спорт» депутата Госдумы и члена наблюдательного совета «Химок».

Также эту информацию прокомментировал генеральный директор «Химок» .

«Команда готовится в обычном режиме. Все спокойно, никаких разногласий нет. Вопрос формирования состава – прерогатива главного тренера, а не футболистов. Такого в «Химках» быть не может», – сказал Габулов «Чемпионату».

Юран в третий раз возглавил команду в феврале 2022 года. В пяти матчах «Химки» одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Клуб, набрав 21 очко, занимает в таблице 14-е место.

Матч в 24-го тура чемпионата России – ЦСКА состоится завтра, 9 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.