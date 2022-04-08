Отклонен протест «Фрайбурга» из-за 12 игроков на поле у «Баварии». Ответственность возложили на судью, а не на клуб

Теги Бавария бундеслига Германия судьи Фрайбург Немецкий футбольный союз Кристиан Дингерт Футбол

«Фрайбург» не получил положительного решения из-за 12 игроков на поле в составе «Баварии».

Спортивный суд Немецкого футбольного союза отклонил протест «Фрайбурга», который был подан на основе того, что во время матча Бундеслиги с «Баварией» у мюнхенцев было 12 футболистов на поле в определенный момент.

Согласно вынесенному решению, вина за случившееся не может быть возложена на «Баварию», а относится к «неправомерным действиям» со стороны судьи.

«Фрайбург», который проиграл матч со счетом 1:4, может подать апелляцию в течение одного рабочего дня.

Добавим, что главным арбитром игры был Кристьян Дингерт.

Фэйл дня: 12 игроков на поле у «Баварии». Косяк Комана может превратить разгром в технарь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные