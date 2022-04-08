Игроки «Химок» недовольны тем, что в основе с ЦСКА может выйти сын главного инвестора клуба Садыгов. Он сыграл 29 минут в сезоне

Стало известно, почему несколько игроков «Химок» могут отказаться от матча с ЦСКА.

Ранее появилась информация о недопонимании между несколькими игроками и главным тренером команды .

По информации «РБ Спорт», оно возникло в связи с тем, что футболисты прогнозируют появление в составе с первых минут форварда .

21-летний нападающий в 6 матчах этого сезона провел на поле суммарно 29 минут. Садыгов – сын главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова.

Напомним, сообщалось, что прежний тренер «Химок» Игорь Черевченко был уволен, потому что в состав не проходил Илья Садыгов.

Юран в третий раз возглавил команду в феврале 2022 года. В пяти матчах «Химки» одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Клуб, набрав 21 очко, занимает в таблице 14-е место.

Матч – состоится завтра, 9 апреля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Если вас уволили, а спустя месяц возвращают на работу, мы знаем ваше имя. Игорь Черевченко!