Арбитраж Международной федерации санного спорта признал необоснованным решение отстранить сборную России

Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) признал необоснованным решение об отстранении российских саночников.

Об этом сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).

2 марта исполком FIL запретил россиянам участвовать в международных стартах, однако Федерация санного спорта России подала апелляцию на это решение.

«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия.

Кроме того, арбитраж указал, что исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении Федерации санного спорта России и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений.

Надеемся, что вынесенное 7 апреля 2022 года решение арбитражного суда FIL станет важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций», – заявили в ОКР.