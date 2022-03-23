Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги, российские команды исключили из Евролиги, Захаряна убрали из списка самых талантливых игроков мира и другие новости утра

1. Клубы РПЛ проголосовали за расширение Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

2. НХЛ. «Вашингтон» пропустил «Сент-Луису» (2:5), Овечкин не забил впервые за 5 матчей, а вот Кузнецов отличился и продлил серию игр с очками до 10. «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» (7:4), Шестеркин пропустил 5 шайб за 11 минут во втором периоде и был заменен. «Айлендерс» были сильнее «Оттавы» (3:0), Варламов впервые в сезоне сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

3. УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных, которые пройдут на этой неделе. А Футбольной ассоциации Англии недовольна показом Кубка Англии в России, FA просила приостановить сделку о продаже прав на трансляции.

4. Российские клубы отстранены от участия в Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22. Результаты ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотив-Кубань» будут аннулированы.

5. «Авангард» проиграл «Металлургу» (2:5) в третьем матче, но еще ведет в серии 2-го раунда (2-1) Кубка Гагарина. «Спартак» уступил СКА (1:2) и позволил сопернику выйти вперед в серии (1-2).

6. Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна исключили из списка самых талантливых молодых футболистов мира по версии Goal, россиянин был на 11-м месте. Реакция клуба: «Отношение вызывает удивление. Неделю назад уверяли, что футбол вне политики». Беллингем возглавил список топ-50 вундеркиндов, Виртц, Гави, Мусиала и Эллиотт – в топ-5.

7. Российские турниры с участием иностранцев приравняют к статусу чемпионатов мира и Европы. Это инициатива Министерства спорта РФ.

8. Speedo разорвала контракт с пловцом Евгением Рыловым из-за того, что двукратный олимпийский чемпион принял участие в концерте-митинге в «Лужниках». FIS не планирует вводить санкции против лыжника Александра Большунова за то же самое.

9. НБА. 25+17 Янниса помогли «Милуоки» разобраться с «Чикаго» и другие результаты.

10. Неймар получает 4 млн евро в месяц – больше всех в Лиге 1, Месси – второй, Мбаппе – третий, в топ-20 – 18 игроков «ПСЖ». Роналду получает больше всех в АПЛ – 2,63 млн евро в месяц, в топ-5 – четыре игрока «МЮ» и де Брюйне. Пике зарабатывает 2,33 млн евро в месяц – больше всех в Ла Лиге, Бэйл и Азар делят второе место.

Симеоне получает больше всех из тренеров Европы – 3,3 млн евро в месяц, Гвардиола – 1,89, Клопп – 1,49, Аллегри – 1,17, Анчелотти – 910 тысяч. Почеттино получает 1,1 млн евро в месяц – больше всех среди тренеров во Франции.

11. Рафаэль Надаль пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра. У испанца обнаружили стрессовый перелом. Рафа очень расстроен.

12. Арбитров из России и Беларуси не допустили к работе на чемпионате мира по фигурному катанию.

13. УЕФА отменит финансовый фэйр-плей и введет новые правила. Потолка зарплат не будет, клубы смогут тратить не более 70% от дохода за 3 сезона. За нарушения теперь смогут понижать клубы из Лиги чемпионов в Лигу Европы и Лигу Конференций.

14. Ломаченко отказался уезжать из Украины, бой с Камбососом не состоится. Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане в Майами, Колби, возможно, потерял зуб.

15. Победители паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» получат по 4 млн рублей.

Цитаты дня:

Дарья Домрачева: «Наивно полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов поможет решению конфликта. Подобные меры лишь способствуют разжиганию розни»

Орлов про Зарему: «Пусть выступает в салонах красоты, рассказывает подружкам о футболе. Несерьезно сталкивать ее с людьми, которые отдали игре жизнь»

«Чтобы улучшить условия для гомосексуалистов, нужно еще много работы. Токсичный климат надо заменить на терпимый». Кавалло о геях в спорте

Песков о дисквалификации Карякина: «Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики»

Андрей Ярмоленко: «Читал, Украине хотят подарить путевку на ЧМ. Это неправильно. Должны решать все на поле»

Флик об отстранении российских команд: «Не думаю, что это впечатлит Путина, но других вариантов сейчас нет»