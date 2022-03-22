УЕФА отменит ФФП и введет новые правила. Потолка зарплат не будет, клубы смогут тратить не более 70% от дохода за 3 сезона

УЕФА введет новые правила финансового контроля.

The New York Times пишет, что УЕФА отменит правила финансового фэйр-плей и введет новую систему, которую назовут «правила финансовой устойчивости».

Согласно новым правилам, клубы смогут тратить на футбольные нужды не более 70% от дохода за три сезона. При этом потолка зарплат не будет. Переходный период займет три года.

Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин пять лет настаивал на введении потолка зарплат как способе борьбы с ростом разрыва между богатыми и бедными командами в европейском футболе. Однако такая система практически невозможна из-за европейского трудового законодательства. Кроме того, против введения потолка зарплат выступали топ-клубы.

Вероятно, новые правила приведут к еще большему разрыву между английскими клубами и всеми остальными. Многим крупным командам за пределами Англии будет сложно тратить 70% от доходов на зарплаты и амортизацию трансферов за рассматриваемый период. В первую очередь это касается Италии и .

Чтобы позволить командам приспособиться к новым правилам, на некоторое время будут введены иные требования: клубы смогут тратить до 90% доходов, и в течение трех сезонов эта цифра будет доведена до 70%.

Согласно предложенным правилам, командам при определенных обстоятельствах может быть предоставлена ​​возможность тратить до 10 миллионов долларов сверх нормы, при условии, что у клуба здоровая экономическая ситуация, и они не нарушали правила ранее.

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