Варламов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Оттавы». У него 3 победы в 4 матчах

Семен Варламов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Оттавы».
Его «Айлендерс» обыграли «Сенаторс» со счетом 3:0. Российского вратаря признали первой звездой матча.
В последних 4 играх Варламов отражает более 90% бросков. На этом отрезке у него 3 победы при 1 поражении в овертайме.
Матч на ноль стал для него 35-м в карьере в лиге. Семен вышел на единоличное 4-е место среди российских вратарей в НХЛ по этому показателю, опередив Илью Брызгалова (34).
Выше идут Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46) и Сергей Бобровский (36).
Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.