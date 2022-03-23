Варламов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Оттавы». У него 3 победы в 4 матчах

Теги рейтинги Айлендерс Оттава Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Илья Брызгалов Евгений Набоков НХЛ Хоккей

Семен Варламов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Оттавы».

Его «Айлендерс» обыграли «Сенаторс» со счетом 3:0. Российского вратаря признали первой звездой матча. 

В последних 4 играх Варламов отражает более 90% бросков. На этом отрезке у него 3 победы при 1 поражении в овертайме. 

Матч на ноль стал для него 35-м в карьере в лиге. Семен вышел на единоличное 4-е место среди российских вратарей в НХЛ по этому показателю, опередив Илью Брызгалова (34).

Выше идут Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46) и Сергей Бобровский (36). 

Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь

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