Российские команды отстранены от участия в Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22

Теги дисквалификации ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Единая лига ВТБ Политика Баскетбол

Совет Евролиги отстранил российские баскетбольные команды до конца сезона-2021/22.

ЦСКА, УНИКС и «Зенит» не смогут продолжить свое участие в турнире. Все результаты матчей с участием российских команд в нынешнем сезоне будут аннулированы.

Кроме того, «Локомотив-Кубань» не сможет больше играть в нынешнем розыгрыше Еврокубка.

28 февраля совет Евролиги принял решение приостановить участие российских клубов в европейских турнирах в связи с событиями на Украине.

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