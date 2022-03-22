Российские команды отстранены от участия в Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22

Совет Евролиги отстранил российские баскетбольные команды до конца сезона-2021/22.
ЦСКА, УНИКС и «Зенит» не смогут продолжить свое участие в турнире. Все результаты матчей с участием российских команд в нынешнем сезоне будут аннулированы.
Кроме того, «Локомотив-Кубань» не сможет больше играть в нынешнем розыгрыше Еврокубка.
28 февраля совет Евролиги принял решение приостановить участие российских клубов в европейских турнирах в связи с событиями на Украине.
Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов