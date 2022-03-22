Захарян исключен из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal. Россиянин был на 11-м месте

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Арсен Захарян исключен из списка самых талантливых молодых футболистов мира.

Изначально российский футболист «Динамо» был на 11-е месте в рейтинге Goal лучших вундеркиндов мирового футбола.

В списке учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.

Но в обновленном рейтинге Захаряна не включили в список. Сейчас на 11-м месте осталась только подпись «No player».

В примечании Goal сообщается, что «Захарян, безусловно, один из талантливых молодых футболистов, и мы надеемся, что у него большое будущее». Решение связано в том числе с отстранением российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

В этом сезоне 18-летний игрок забил 5 голов и сделал 5 передач в 21 матче РПЛ.

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