Захарян исключен из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal. Россиянин был на 11-м месте

Арсен Захарян исключен из списка самых талантливых молодых футболистов мира.
Изначально российский футболист «Динамо» был на 11-е месте в рейтинге Goal лучших вундеркиндов мирового футбола.
В списке учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.
Но в обновленном рейтинге Захаряна не включили в список. Сейчас на 11-м месте осталась только подпись «No player».
В примечании Goal сообщается, что «Захарян, безусловно, один из талантливых молодых футболистов, и мы надеемся, что у него большое будущее». Решение связано в том числе с отстранением российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
В этом сезоне 18-летний игрок забил 5 голов и сделал 5 передач в 21 матче РПЛ.