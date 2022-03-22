Победители паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» получат по 4 млн рублей

Победители паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске получат по 4 млн рублей.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Серебряные медалисты получат по 2,5 млн рублей, бронзовые – по 1,7 млн.

С 17 по 20 марта соревнования проходили с участием сборных России, Беларуси, Армении, Казахстана и Таджикистана в качестве альтернативы Паралимпийским играм в Пекине.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил Россию и Беларусь к зимним Играм-2022.

Россия выиграла медальный зачет альтернативной Паралимпиады, завоевав 106 наград. Беларусь – на втором месте с 16 медалями