Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Клубы РПЛ договорились о расширении лиги с 16 до 18 команд.

«Это четвертое собрание клубов за последний месяц. Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов. Они не всегда выносятся на голосование, мы рассматриваем вопросы и снимаем с повестки дня.

Это вопросы потолка зарплат, дополнительного трансферного окна. Вопросы, которые противоречат законодательству, регламенту ФИФА, не могут быть приняты.

Расширение [до 18 команд] обсуждалось на прошлом собрании. Голоса разделились: 10-5. Передано в РФС, потому что там решают.

Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков – нарушение спортивного принципа. Это факт.

Но мы оказались в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали определенные составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали восемь, пять, два легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа.

Что больше нарушение – решать РФС. Думаю, сразу оно принято не будет. Вопросы из-за нарушения спортивного принципа, финансов, состояния стадионов. Предстоит многофакторный анализ.

Как президент лиги, я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, то не могу это не поддержать. Хотя мое мнение, что нарушение спортивного принципа происходит в обоих случаях. В любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо.

Но мы не знаем, как закончится чемпионат, сколько клубов закончит. Есть мнение клубов, которое мы передали в .

Я получил 17-й голос. Сегодня было принято решение. Это приведет к изменению устава, клубы проголосовали единогласно. Как человек, который голосовал бы и знаю ситуацию, поддержал бы решение [о расширении]», – сказал президент РПЛ .

Отметим, что окончательное решение по этому вопросу примет РФС.