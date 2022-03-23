Российские турниры с участием иностранцев приравняют к статусу чемпионатов мира и Европы

Российские соревнования с участием иностранных спортсменов будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы.
Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с членами комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
Матыцин отметил, что Министерство спорта РФ совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР ведет работу по формированию обновленного единого календарного плана спортивных мероприятий.
Планируется, что в ряде стартов смогут принимать участие спортсмены из-за рубежа.
Подобные турниры будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы, что должно обеспечить сохранение уровня социальных гарантий отечественных атлетов и основания для присвоения им соответствующих спортивных званий.