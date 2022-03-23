Российские турниры с участием иностранцев приравняют к статусу чемпионатов мира и Европы

Теги ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Политика деньги Биатлон

Российские соревнования с участием иностранных спортсменов будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы. 

Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с членами комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Матыцин отметил, что Министерство спорта РФ совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР ведет работу по формированию обновленного единого календарного плана спортивных мероприятий.

Планируется, что в ряде стартов смогут принимать участие спортсмены из-за рубежа.

Подобные турниры будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы, что должно обеспечить ​ сохранение​ уровня социальных гарантий​ отечественных атлетов и основания для присвоения им соответствующих спортивных званий.

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