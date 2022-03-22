FIS не планирует вводить санкции против Большунова за участие в концерте-митинге в «Лужниках»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не планирует вводить личные санкции против российского лыжника Александра Большунова за участие в концерте-митинге в Москве.

Об этом сообщает канал «Матч ТВ» со ссылкой на FIS.

Концерт, посвященный десятилетию возвращения Крыма в состав России, проходил 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Помимо Большунова, мероприятие посетили ряд других спортсменов, в том числе гимнастки Дина и Арина Аверины, пловец Евгений Рылов, фигуристы Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.

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