«Динамо» об исключении Захаряна из рейтинга Goal: «Нас не уведомили, отношение вызывает удивление. Неделю назад уверяли, что футбол вне политики»

В прокомментировали исключение из рейтинга лучших молодых игроков мира.

«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Еще неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам Goal. Мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени.

Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и что Заха будет в списке. У меня есть переписка. Нас не уведомили об исключении Захи. И, честно говоря, это самое странное, что может быть.

Мы не вправе влиять на чужие премии, и для нас это не так важно – ну выбрали или не выбрали. Но само отношение вызывает очень большое удивление.

Отметим, что до странного решения Захарян был единственным игроком из России, который в этой премии был так высоко. В этом году он был единственный из России.

По просьбе Goal мы сделали с ним интервью, и ему должны были доставить приз: фактически это вхождение в сборную топ-11 лучших молодых игроков мира.

Еще раз хотим сказать: это была полная инициатива данного сайта – учредить премию и включить в нее кого бы то ни было.

Мы рады, что Захарян объективно заслужил этот результат своей игрой, работой, самоотдачей – по мнению экспертов. Непонятно, по какому поводу нужно исключать», – передает слова пресс-службы московского клуба корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Захарян исключен из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal. Россиянин был на 11-м месте