Ломаченко отказался уезжать из Украины. Бой с Камбососом не состоится

Бывший чемпион мира в легком весе не собирается покидать Украину ради титульного боя с Джорджем Камбососом-младшим. Об этом сообщил промоутер австралийца Лу Ди Белла.

«Я говорил с Эгисом Климасом, и он подтвердил, что Лома не сможет подраться с Джорджем. Он поблагодарил меня и Камбососа за то, что мы дали ему время подумать.

Когда правительство Украины заявило, что готово выпустить Ломаченко из страны, но при этом Василий сам никак это не прокомментировал, мы подозревали, что с большой долей вероятности он останется дома. Так что мы не были шокированы.

Мы восхищаемся его поступком. Считаем, что тот поединок, в котором он сейчас принимает участие, куда важнее, чем бокс.

Все наши мысли и молитвы с ним, его семьей и со всеми гражданами Украины. То, через что они проходят, вне всяких сомнений — куда важнее, чем боксерский поединок», – сказал .

По словам промоутера, они уже связались с американцем .

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