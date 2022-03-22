«Чтобы улучшить условия для гомосексуалистов, нужно еще много работы. Токсичный климат надо заменить на терпимый». Кавалло о геях в спорте

высказался о положении геев в спорте.

Полузащитник сделал каминг-аут в октябре, став единственным на данный момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– Чувствуете ли вы себя одиноким, ведь вы единственный открытый гей в футболе?

– Нет, я так себя не чувствую. Есть большая разница между тем, чтобы быть единственным и одиноким. Я совсем не чувствую себя одиноким!

– Как вы считаете, почему футболисты не могут или не хотят открыто говорить о своей гомосексуальности?

– По своему долгому опыту могу судить, что страх – это главная причина.

Чтобы улучшить условия для гомосексуалистов, нужно еще много работы. Надо заменить токсичный климат на терпимый и поддерживать его. Нам нужна среда, в которой мужчины могут постоять за себя.

– Что должно измениться в спорте для этого?

– Очевидно, это системная проблема. Так что нужно работать вместе, используя основы гуманности. Открытый разговор был бы хорошим началом!

Многим будет сложно, но сейчас мы должны пройти через это. Это возможно лишь при доверии, приверженности и взаимной поддержке от каждого, включая футбольные власти, – заявил австралиец.

Ого, каминг-аут в футболе – 21-летний австралиец признался, что он гей. Уже поддержали «Барса», Гризманн и Линекер