Беллингем возглавил список топ-50 вундеркиндов мира, Виртц, Гави, Мусиала и Эллиотт – в топ-5 (Goal)

Джуд Беллингем назван самым талантливым молодым футболистом мира.
18-летний английский хавбек «Боруссии» Дортмунд возглавил рейтинг вундеркиндов по версии Goal. Учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.
Топ-10:
1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
2. Флориан Виртц («Байер)
3. Гави («Барселона»)
4. Джамал Мусиала («Бавария»)
5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»)
6. Райан Шерки («Лион»)
7. Девайн Ренсх («Аякс»)
8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд)
9. Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)
10. Рикардо Пепи («Аугсбург»)
На 11-й строчке изначально находился полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, но россиянина исключили из финального списка и оставили это место пустым.
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17. Илайш Мориба («РБ Лейпциг», в аренде в «Валенсии»)
18. Ильяс Ахомаш («Барселона»)
20. Ромео Лавиа («Манчестер Сити»)
22. Аннибаль Межбри («Манчестер Юнайтед»)
27. Хави Симонс («ПСЖ»)
35. Алекс Бальде («Барселона»)
49. Эндрик («Палмейрас»)
50. Бруно Иглесиас («Реал Мадрид»).