Беллингем возглавил список топ-50 вундеркиндов мира, Виртц, Гави, Мусиала и Эллиотт – в топ-5 (Goal)

Джуд Беллингем назван самым талантливым молодым футболистом мира.

18-летний английский хавбек Дортмунд возглавил рейтинг вундеркиндов по версии Goal. Учитывались игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже.

Топ-10:

1. («Боруссия» Дортмунд)

2. ( )

3. Гави («Барселона»)

4. ( )

5. ( )

6. ( )

7. Девайн Ренсх ( )

8. («Боруссия» Дортмунд)

9. Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)

10. Рикардо Пепи ( )

На 11-й строчке изначально находился полузащитник , но россиянина исключили из финального списка и оставили это место пустым.

...

17. ( , в аренде в «Валенсии»)

18. Ильяс Ахомаш («Барселона»)

20. ( )

22. Аннибаль Межбри («Манчестер Юнайтед»)

27. Хави Симонс («ПСЖ»)

35. Алекс Бальде («Барселона»)

49. Эндрик («Палмейрас»)

50. Бруно Иглесиас («Реал Мадрид»).