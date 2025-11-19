Агент Нино опроверг слухи о желании игрока покинуть «Зенит» и готовности клуба его продать: «Это неправда»
Агент Нино опроверг слухи о возможном уходе игрока из «Зенита».
ESPN Brasil сообщил сегодня, что Нино хочет покинуть «Зенит» и перейти в другой европейский клуб. Сами петербуржцы готовы вести переговоры по продаже бразильца, чтобы освободить легионерский слот.
Утверждалось, что возможный уход Нино так может быть связан с семейным вопросом, касающимся его сына, который страдает синдромом Дауна.
Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия опроверг информацию.
«Это неправда», – сказал Гарсия.
В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний Нино провел 12 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
