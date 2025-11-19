Агент Нино опроверг слухи о желании игрока покинуть «Зенит» и готовности клуба его продать: «Это неправда»

Агент Нино опроверг слухи о возможном уходе игрока из «Зенита».

ESPN Brasil сообщил сегодня, что Нино хочет покинуть «Зенит » и перейти в другой европейский клуб. Сами петербуржцы готовы вести переговоры по продаже бразильца, чтобы освободить легионерский слот.

Утверждалось, что возможный уход Нино так может быть связан с семейным вопросом, касающимся его сына, который страдает синдромом Дауна.

Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия опроверг информацию.

«Это неправда», – сказал Гарсия.

В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний Нино провел 12 матчей. Его статистика – здесь .