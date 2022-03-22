Неймар получает 4 млн евро в месяц – больше всех в Лиге 1. Месси – второй, Мбаппе – третий, в топ-20 – 18 игроков «ПСЖ»

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L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.

Больше всех получает Неймар – 4,083 млн евро в месяц. Месси занял второе место (3,375 млн в месяц), Мбаппе – третье (2,22 млн в месяц).

В топ-20 рейтинга попали 18 игроков «ПСЖ». Среди 20 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата лишь Виссам Бен-Йеддер (15-е место, 650 тысяч евро в месяц) и Франсеск Фабрегас (18-е место, 600 тысяч в месяц) не представляют парижан – они играют за .

Топ-20 рейтинга можно изучить на инфографике ниже.

Инфографика: L’Equipe (по клику откроется крупное изображение)