FA недовольна показом Кубка Англии в России. Ассоциация просила приостановить сделку о продаже прав на трансляции

В Англии недовольны трансляцией матчей Кубка страны в России.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) были возмущены тем, что все матчи 1/4 финала Кубка Англии показали в России в прямом эфире, сообщает Daily Mail.

FA не могла повлиять на это, так как права на показ турнира в России уже были проданы компанией IMG. При этом FA все равно провела переговоры с IMG, чтобы попросить о приостановке сделки о продаже прав в Россию.

Теперь в FA опасаются, что в России покажут и ближайшие товарищеские матчи сборной Англии.

Переговоры с FA подтвердил представитель IMG: «Мы ведем переговоры с FA по поводу трансляций Кубка Англии в России и намерены найти решение».

АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА