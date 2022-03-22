Дарья Домрачева: «Наивно полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов поможет решению конфликта. Подобные меры лишь способствуют разжиганию розни»

Четырехкратная олимпийская чемпионка высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Биатлонный сезон-2021/2022 завершился. Последние 2,5 года для нас были совершенно особенными. Опыт, не сравнимый ни с чем.

Мы через многое прошли вместе с китайской командой и, хоть не достигли поставленных перед собой целей на этот период, горды и удовлетворены проделанной работой. Впереди необходимый отдых.

В свете всей ситуации конфликта в Украине тяжело думать о приятном. Ни одна политическая цель не должна стоить человеческих жизней. Жизнь бесценна, и об этом кое-кому стоит вспомнить, чтобы решать конфликты другими, цивилизованными путями.

Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розни среди людей.

Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнем с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы, люди из спорта, давайте со спорта и начнем.

У спорта есть все шансы нести в мир мир, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Хотелось бы видеть наказания, отстранения, дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей.

Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы.

Давайте начнем с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет лучше», – написала Домрачева в инстаграме.