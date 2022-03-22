Песков о дисквалификации Карякина: «Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с дисквалификацией гроссмейстера Сергея Карякина.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от соревнований на полгода.

«Разумеется, принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики – это главная константа, наверное, нашего подхода.

Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права. Но никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ.

Мы сожалеем в этой связи, мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации международной», – сказал Песков, который также возглавляет попечительский совет Российской шахматной федерации.

Карякин о дисквалификации: «Не очень верю, что есть шансы в суде, но бороться нужно до конца. Если не получится, нужно думать о создании альтернативы ФИДЕ»