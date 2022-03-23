Шестеркин пропустил 5 шайб за 11 минут во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» и был заменен

Теги Нью-Джерси Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Александр Георгиев Хоккей

Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб во 2-м периоде матча с «Нью-Джерси» и был заменен.

«Рейнджерс» уступили «Девилс» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Шестеркин отразил 19 бросков из 24 (79,2%, 8 из 13 – во втором периоде, пропустил 5 голов за 10:55 игрового времени), это его 3-й матч в сезоне с 5+ пропущенными шайбами. 

В третьем периоде ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев, пропустивший 2 шайбы после 7 бросков. Поражение было записано на счет Шестеркина. 

Со статистикой Игоря можно ознакомиться здесь

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