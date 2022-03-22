Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане в Майами. Колби, возможно, потерял зуб

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль UFC 272 Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Журналист Энди Слейтер сообщил, что бойцы UFC Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон подрались в ресторане в Майами.

«Покажи свое лицо, покажи им, каким ты стал. Я из округа Дейд, здесь то, что вы говорите, подтверждается фактами. Вот как все решается в моем районе», – сказал Масвидаль.

Также Слейтер сообщил, что была вызвана полиция. По информации некоторых источников, Ковингтон потерял зуб.

5 марта на UFC 272 Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей.

Бен Аскрен: «Ковингтон понимает, что может победить Порье. Громкое имя, легкая победа»

Усман заявил, что не планирует давать Колби немедленный реванш: «Не ждите его в начале очереди, пока есть Луке и Бернс»

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