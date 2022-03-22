Почеттино получает 1,1 млн евро в месяц – больше всех среди тренеров Лиги 1. Сампаоли и Гальтье делят 2-е место – 330 тысяч

Теги Лион Марсель Ницца ПСЖ Монако лига 1 Франция рейтинги Филипп Клеман Маурисио Почеттино Кристоф Гальтье Петер Бос Хорхе Сампаоли деньги Футбол

Маурисио Почеттино – самый высокооплачиваемый тренер в чемпионате Франции.

Тренер «ПСЖ» получает 1,1 млн евро в месяц, сообщает L’Equipe.

Второе место в рейтинге зарплат делят Хорхе Сампаоли из «Марселя» и Кристоф Гальтье из «Ниццы» – они зарабатывают по 330 тысяч евро в месяц.

На четвертом месте располагается тренер «Лиона» Петер Бос (250 тысяч евро в месяц), на пятом – Филипп Клеман из «Монако» (150 тысяч).

Неймар получает 4 млн евро в месяц – больше всех в Лиге 1. Месси – второй, Мбаппе – третий, в топ-20 – 18 игроков «ПСЖ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные