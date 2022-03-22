Арбитров из России и Беларуси не допустили к работе на ЧМ по фигурному катанию («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил судей из России и Беларуси к работе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье, сообщает канал «Матч ТВ».

На данный момент известен только состав технических панелей по всем четырем дисциплинам. В них числятся два арбитра с русскоязычными фамилиями – Ольга Баранова и Евгений Мартынов, однако, по данным «Матч ТВ», Баранова имеет финское гражданство, а Мартынов – украинское.

Ранее ISU запретил российским и белорусским фигуристам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира в Монпелье завершится 27 марта.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022