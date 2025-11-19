У Бразилии 1 победа в 3 последних матчах – сегодня 1:1 с Тунисом

У сборной Бразилии 1 победа в 3 последних матчах.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Туниса в товарищеском матче со счетом 1:1.

В трех последних матчах у команды Карло Анчелотти лишь одна победа – над Сенегалом (2:0). Еще было поражение от Японии (2:3).